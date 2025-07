6 músicas que mais deixam as pessoas felizes, segundo estudo

Comprovado cientificamente, certos ritmos e melodias estimulam a liberação de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que são responsáveis pelas sensações de prazer e bem-estar

Gabriella Licia - 30 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Você já ouviu certas músicas e, sem perceber, começou a sorrir ou a se sentir mais leve? Isso não é coincidência.

Estudos comprovam que a canção tem um impacto direto na saúde mental e no funcionamento do cérebro. Certos ritmos e melodias estimulam a liberação de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que são as substâncias responsáveis pelas sensações de prazer e bem-estar.

A ciência também aponta que músicas com batidas entre 140 e 150 Hz são especialmente eficazes em ativar áreas cerebrais ligadas à motivação e ao humor.

Além disso, músicas positivas e melodias ascendentes contribuem ainda mais para essa explosão química emocional. Pensando nisso, uma pesquisa internacional listou as canções que mais provocam alegria nas pessoas. E a maioria delas tem algo em comum: são verdadeiros hinos de alto-astral.

Confira abaixo as seis campeãs da felicidade e entenda por que elas funcionam tão bem:

1. “Livin’ on a Prayer” – Bon Jovi (1986)

Esse clássico do rock dos anos 80 tem tudo o que uma música animada precisa: batida energética, letra de superação e refrão explosivo. A progressão musical crescente ativa o sistema de recompensa do cérebro, e o coro (“Whoa, we’re halfway there…”) convida à catarse coletiva. É impossível não cantar junto.

2. “Girls Just Want to Have Fun” – Cyndi Lauper (1983)

Leve, divertida e com uma batida que remete à liberdade. A música virou um hino feminista descontraído, exaltando a autonomia e o direito ao prazer. A frequência aguda da melodia e a repetição alegre da frase-título reforçam o estímulo emocional, liberando dopamina quase instantaneamente.

3. “I’m a Believer” – The Monkees (1967)

Com um ritmo dançante e um arranjo instrumental leve, essa entra na lista de músicas que são exemplos perfeitos de como a simplicidade pode gerar felicidade. O otimismo da letra, sobre acreditar no amor novamente, somado aos acordes em tom maior cria um efeito positivo no cérebro, como se fosse um “reset” emocional.

4. “Uptown Girl” – Billy Joel (1983)

Inspirada nas harmonias do doo-wop dos anos 60, a música tem uma batida saltitante e um vocal animado. A combinação entre nostalgia e ritmo vibrante estimula lembranças boas e uma resposta neurológica ligada à excitação positiva. Um verdadeiro combustível para o bom humor.

5. “Eye of the Tiger” – Survivor (1982)

Criada para embalar a trilha sonora de Rocky III, essa faixa é uma injeção de adrenalina. Com batidas marcadas e acordes em ritmo de marcha, ela ativa o sistema límbico — responsável pelas emoções — e acende o modo “ação” no cérebro. É praticamente impossível ouvir e ficar parado.

6. “Don’t Stop Me Now” – Queen (1979)

Segundo diversos estudos, essa é uma das músicas mais feliz de todos os tempos. A fórmula? Batida acelerada (quase 160 BPM), letra otimista e um vocal contagiante. Freddie Mercury canta sobre liberdade, impulso e alegria com tanta energia que o cérebro mal consegue acompanhar: é dopamina pura.

