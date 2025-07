Apostas de Goiânia e Aparecida de Goiânia tiram a sorte grande e levam prêmio da Mega Sena; veja valor

Próximo sorteio será realizado na quinta-feira (31) e está acumulado em R$ 76 milhões

Thiago Alonso - 30 de julho de 2025

Cartela da Mega Sena. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A quarta-feira (30) começou com dinheiro no bolso para dois goianos que acertaram os números do sorteio da Mega Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém cravar as seis dezenas principais do concurso, que garantiria o prêmio total de 51 milhões, os felizardos conseguiram acertar cinco números, levando para casa a bolada de R$ 134.369,02.

Em Goiás, a primeira cartela premiada saiu de Aparecida de Goiânia, após um jogador para lá de sortudo fazer uma aposta na Agência Lotérica Milionária, localizada no Setor Garavelo.

Sozinho, ele garantiu a quantia de R$ 67.184,51, após fazer uma jogada na modalidade simples, que custou apenas R$ 6.

O segundo prêmio saiu na cidade vizinha, Goiânia, onde um apostador conseguiu o mesmo valor, de R$ 67.184,51, após cravar as cinco dezenas da Mega Sena.

No entanto, diferente da premiação aparecidense, a jogada vencedora da capital foi realizada de forma digital, por meio do aplicativo Loterias Caixa.

Confira os números do concurso 2894 da Mega Sena: 05 – 21 – 24 – 25 – 29 – 49.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (31), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 76 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

