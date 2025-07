Apostador de Goiás leva prêmio em Mega-Sena de R$ 42 milhões

Próximo sorteio acontece na terça-feira (29), com valor ainda maior em jogo

Natália Sezil - 27 de julho de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um morador de Goiás, com certeza, acordou mais feliz: acertou cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena deste sábado (26) e levou para casa mais de R$ 100 mil.

Embora nenhum apostador tenha acertado todas as dezenas e garantido a bolada de R$ 42 milhões, os sortudos que conseguiram “adivinhar” a quina conquistaram, cada um, R$ 119.274,80.

O goiano vencedor é de São Luís de Montes Belos, que fica na região Central do estado. Buscando fazer uma aposta simples, ele recorreu à Loteria Mega Sorte para registrar a cartela fisicamente.

Os números sorteados na Mega-Sena 2893 foram: 10 – 40 –41 –45 –48 – 50.

Além do ganhador principal, outros apostadores goianos também garantiram uma fatia (mesmo que menor) do prêmio, ao acertarem a quadra. Com isso, levam para casa R$ 1.877,60.

Desses, 31 apostadores são de Goiânia. Sete são de Anápolis. Já Aparecida de Goiânia, Barro Alto e Rio Verde possuem, cada um, quatro cartelas vencedoras.

Luziânia teve três, enquanto alguns outros municípios tiveram duas. É o caso de Caldas Novas, Crixás, Formosa, Cidade de Goiás, Itumbiara, Jussara e Trindade.

Próximo concurso

A Caixa Econômica Federal realiza a Mega-Sena 2894 nesta terça-feira (29), às 20h. O prêmio estimado é de R$ 51 milhões.

A cartela custa R$ 6, e pode ser registrada até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Online.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!