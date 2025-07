Geolab anuncia mutirão de vagas em Anápolis com diversos benefícios; veja quando e onde

Interessados devem comparecer ao local levando currículo impresso e documento com foto

Davi Galvão - 30 de julho de 2025

Indústria Farmacêutica Geolab, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A indústria farmacêutica Geolab irá promover, nesta segunda-feira (04), um grande mutirão de vagas em Anápolis.

A ação de recrutamento será realizada a partir das 8h, no auditório do Senai Roberto Mange, com o objetivo de ampliar o quadro de colaboradores da empresa.

As oportunidades são para vagas efetivas no turno 12×36, com chances para os cargos de auxiliar de produção, conferente, operador de produção, manipulador, pesador e separador.

Os interessados devem comparecer ao local levando currículo impresso e documento com foto.

Entre os benefícios oferecidos pela Geolab estão assistência médica e odontológica, auxílio-creche, cesta natalidade, vale-alimentação, vale-transporte, licença maternidade e paternidade estendida, refeitório interno e programa interno de reconhecimento por desempenho, o Prêmio Troféu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!