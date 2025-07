Primeira unidade do Outback em Aparecida de Goiânia já tem data para estrear; veja quando

Loja será é a única unidade no estado com o novo modelo de ambientação, que está presente apenas em algumas cidades do país

Davi Galvão - 30 de julho de 2025

Outback Steakhouse. (Foto: Divulgação)

O Outback Steakhouse irá inaugurar, nesta segunda-feira (04), a primeira unidade da rede em Aparecida de Goiânia, dentro do Buriti Shopping.

A novidade marca a chegada do restaurante com um conceito inédito em Goiás, que inclui ambiente renovado, maior conforto e uma experiência gastronômica diferenciada.

Com investimento de R$ 5 milhões, a unidade gerou 80 empregos diretos e reforça a estratégia de expansão do Outback na Região Metropolitana de Goiânia, que agora conta com quatro unidades, uma no Flamboyant Shopping, outra no Passeio das Águas Shopping e a última no Goiânia Shopping.

A marca, famosa pelo “Bold Flavour” e pela atmosfera descontraída, amplia a presença em bairros como Parque Amazônia, Jardim Atlântico e Vila Brasília.

Segundo Pedro Lopes, sócio regional do Outback, a instalação em Aparecida representa uma oportunidade de se aproximar dos clientes da região e participar de momentos importantes com um serviço de qualidade.

Vale destacar que essa é a primeira unidade no estado com o novo modelo de ambientação, que está presente apenas em algumas cidades do país.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!