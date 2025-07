Fazendeiro que morreu esmagado por trator em Anápolis era irmão do governador do Mato Grosso

Jamil operava o trator, mas as causas do acidente ainda não foram esclarecidas

Samuel Leão - 31 de julho de 2025

Jamil era irmão de Mauro Mendes, governador do Mato Grosso. (Foto: Divulgação/Secom)

Jamil Mendes Ferreira, de 65 anos, irmão do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), morreu na manhã desta quinta-feira (31) após um acidente com trator na Fazenda Sobradinho, no distrito de Interlândia, zona rural de Anápolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele já estava sem vida quando o socorro chegou. Jamil operava o trator, mas as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O empresário levava uma vida discreta e deixa esposa e filhos. Mauro Mendes viajou à cidade para acompanhar o velório. O horário e local ainda não foram divulgados.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do produtor rural e irmão do governador Mauro Mendes, que integra o mesmo partido que ele. Confira a nota a seguir:

Foi com profunda tristeza que Gracinha e eu recebemos a notícia do falecimento do produtor rural Jamil Mendes Ferreira, irmão do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ocorrido nesta quinta-feira (31/7), em um trágico acidente na zona rural de Anápolis (GO).

Nos solidarizamos com toda a família, especialmente com o amigo Mauro Mendes, a quem estendemos nosso abraço e orações.

Que Deus conforte a todos neste momento de dor.

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), também manifestou pesar pelo falecimento em uma nota: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares do governador Mauro Mendes. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração de todos”.