Traficante goiano também está na lista dos EUA que incluiu Alexandre de Moraes

Registro com mais de 3 mil páginas prevê bloqueio de bens e contas e impede a entrada dos citados no país

Da Redação - 31 de julho de 2025

Ministro do STF Alexandre de Moraes. (Foto: Pedro Ladeira/ Folhapress)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi incluído na lista de sanções dos Estados Unidos ao lado do goiano Leonardo Dias Mendonça, conhecido como “barão do tráfico”.

A lista, com mais de 3 mil páginas, prevê bloqueio de bens e contas nos EUA e impede a entrada dos citados no país. Enquanto Moraes é apontado com base na Lei Magnitsky — usada para punir autoridades acusadas de abusos de poder — Leonardo aparece como narcotraficante.

Natural de Goiás, Mendonça ficou conhecido por vender drogas das FARC para Fernandinho Beira-Mar e comandar o tráfico mesmo preso, entre os anos 2000 e 2018.

Já Moraes teria sido citado por conta de medidas tomadas no Brasil que os norte-americanos consideraram violações de direitos.