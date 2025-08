Prorrogadas as inscrições para cursos de especialização gratuitos e EAD da Unesp

Se você quer crescer na carreira e fazer a diferença no mercado de trabalho, essa chance pode transformar seu futuro.

Pedro Ribeiro - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está em busca de cursos de especialização gratuitos, chegou a hora de aproveitar uma oportunidade única.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), referência nacional em ensino superior, prorrogou até o dia 8 de agosto de 2025 as inscrições para o curso de especialização em Educação do Campo.

A formação é 100% gratuita, totalmente a distância (EAD) e voltada para educadores que atuam em escolas do campo.

Prorrogadas as inscrições para cursos de especialização gratuitos e EAD da Unesp

O curso de especialização em Educação do Campo da Unesp foi pensado especialmente para profissionais da educação que atuam em áreas rurais, indígenas e quilombolas. Mais do que um diploma, essa especialização representa um compromisso com a valorização dos saberes tradicionais e com a construção de práticas pedagógicas contextualizadas.

Durante o curso, o aluno terá contato com conteúdos que ajudam a desenvolver currículos adaptados à realidade das comunidades, além de metodologias inovadoras e eficazes para fortalecer a prática docente. É uma forma de melhorar o trabalho em sala de aula e ainda contribuir de forma significativa com o desenvolvimento local.

Curso gratuito, EAD e com certificado da Unesp

Outro grande diferencial é que o curso é totalmente gratuito e oferecido na modalidade a distância, com o suporte da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Isso significa que você pode estudar de onde estiver, com flexibilidade de horários, sem abrir mão da qualidade de ensino de uma das universidades mais respeitadas do país.

Ao final, o participante obtém um certificado de especialista, ampliando suas possibilidades profissionais e acadêmicas. Um ótimo investimento para quem quer se destacar na área da educação, sem custos com mensalidade ou deslocamentos frequentes.

Como participar dos cursos de especialização

Para participar, é necessário ter diploma de curso de licenciatura e atuar como professor ou profissional da educação básica, com vínculo ativo (temporário ou efetivo) em escolas do campo. O processo seletivo é simplificado e todo feito online.

A seleção será baseada em análise documental, considerando critérios como formação acadêmica, tempo de experiência profissional e área de atuação. A avaliação valoriza a trajetória do educador e sua dedicação à educação rural.

Para saber mais e fazer a inscrição, clique aqui.

Onde estão os polos presenciais de apoio

Apesar de ser EAD, o curso conta com polos de apoio presencial que oferecem suporte aos alunos sempre que necessário. São 150 vagas no total, divididas igualmente entre cinco polos:

Apiaí (SP) – Centro

Santa Isabel (SP) – Jardim Novo Éden

São Carlos (SP) – Vila Nery

São Paulo (SP) – Perus

Tarumã (SP) – Vila Dourados

Cada polo oferece 30 vagas, funcionando como ponto de referência para atividades eventuais e apoio técnico.

Inscrições abertas até 8 de agosto

Quem deseja garantir uma vaga nos cursos de especialização oferecidos pela Unesp deve se apressar. As inscrições foram prorrogadas, mas encerram-se no dia 8 de agosto de 2025. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Especialização da Unesp (Sisesp).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!