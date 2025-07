Abertas as inscrições para 138 cursos gratuitos totalmente online

Pedro Ribeiro - 25 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está procurando cursos gratuitos para se capacitar, atualizar conhecimentos ou até mesmo explorar novas áreas de interesse, chegou a sua chance.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) abriu inscrições para 138 cursos gratuitos, totalmente online, acessíveis a pessoas de todo o Brasil.

A oportunidade é ideal para quem quer estudar no seu próprio ritmo, usando apenas um dispositivo com acesso à internet.

E o melhor: não há limite de escolha — você pode se inscrever em quantos cursos quiser!

Os cursos gratuitos são voltados para qualquer pessoa interessada. Basta ter um celular, computador ou tablet com internet. A flexibilidade é total: você estuda quando e onde quiser. Não importa sua idade ou formação anterior. Se tem vontade de aprender, esse é o momento.

Como funcionam os cursos?

Os cursos gratuitos são autoinstrucionais, ou seja, não exigem presença ao vivo nem horários fixos. Você avança no conteúdo conforme sua disponibilidade. Além disso, todos são certificados e gratuitos, o que valoriza seu currículo e pode abrir portas no mercado de trabalho. A inscrição é simples e rápida, feita diretamente pelo site do IFMG.

Para se inscrever e conferir todos os cursos gratuitos disponíveis, acesse: https://mais.ifmg.edu.br/maisifmg/.

Temas diversos para todos os gostos

Com opções para todas as áreas do conhecimento, os cursos gratuitos oferecidos pelo IFMG abrangem desde tecnologia até educação, passando por ciências, línguas, gestão e muito mais. Veja algumas das categorias:

Tecnologia e Programação : Python básico e avançado, JavaScript, Programação Web, Power BI, Big Data, Arduino, Indústria 4.0, entre outros.

Educação : Metodologias ativas, ensino de matemática, educação ambiental, educação especial e inclusiva, projetos de pesquisa e muito mais.

Administração e Gestão : Gestão de projetos com Oracle Primavera, MS Project, liderança e gestão por competências, inovação e empreendedorismo.

Saúde e Bem-estar : Segurança do trabalho, ergonomia, atendente de farmácia, microbiologia e ética profissional.

Línguas : Inglês em níveis básico a intermediário, espanhol, francês e português para estrangeiros.

Preparatórios para o ENEM e IFMG : Redação, matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Cultura e Sociedade: Direitos do consumidor, história da África, patrimônio cultural, cidadania e inclusão social.

Por que fazer cursos gratuitos agora?

Fazer cursos gratuitos online é uma forma prática, acessível e eficiente de investir no seu futuro. Você não gasta nada, aprende com conteúdo de qualidade e ganha certificado. É também uma ótima maneira de testar novas áreas antes de seguir um curso técnico, graduação ou mudar de carreira. Com tanta diversidade de temas, é quase impossível não encontrar algo que te interesse.

