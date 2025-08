Saiba qual a frequência ideal para trocar os lençóis da cama

É preciso muita atenção, pois o acúmulo de ácaros e fungos pode causar coceiras e doenças respiratórias sérias

Magno Oliver - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Os lençóis são nossos aconchegos quando chegamos em casa depois de um dia cansativo.

Mas a pergunta que fica é: você sabe exatamente com que frequência deve trocar ele?

Por conta da turbulência da rotina de trabalho, o cuidado com o lençol acaba sendo negligenciado e a substituição dele fica para depois.

Essa prática pode trazer riscos à saúde e interferir na qualidade do sono.

Saiba qual a frequência ideal para trocar os lençóis da cama

Existem pessoas que fazem a limpeza e troca do lençol depois de vários dias, semanas e até meses.

Mesmo quando parecem limpos, acumulam resíduos invisíveis ao olho nu: bactérias, fungos, ácaros e muita pele morta.

De acordo com a Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos (National Sleep Foundation), dormir com frequência em roupas de cama sujas pode causar alergias, irritações, coceiras e até causar problemas respiratórios graves.

Especialistas da fundação alertam que o ambiente quente e úmido do colchão é ambiente propício para a proliferação de microrganismos.

Muitas pessoas acham que os lençóis devem ser higienizados apenas quando estão com manchas visíveis, porém a sujeira invisível é a vilã da história e a que mais prejudica a saúde.

Quando trocar?

A recomendação mínima é de trocar o lençol a cada 7 dias e lavar as peças com água quente (acima de 60ºC), sempre que o tecido permitir, para eliminar os microrganismos com mais eficiência.

Os infectologistas alertam que para quem tem alergias respiratórias, rinite ou asma, a frequência de troca deve ser ainda maior. A mesma recomendação serve para pessoas que dormem com animais de estimação na cama ou que usam cremes noturnos no corpo.

Em regiões quentes ou úmidas: a troca deve ser feita a cada 3 ou 4 dias, devido ao acúmulo de suor e umidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!