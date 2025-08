Traficante é morto durante troca de tiros com policiais militares, em Aparecida de Goiânia

Homem possuía antecedentes criminais por roubo e foi encontrado com drogas e armamento

Gabriella Pinheiro - 01 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da CPE. (Foto: Reprodução)

Um homem, identificado como Marcos Alexandre Sousa dos Reis, de 34 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (1º) durante um confronto com policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), em Aparecida de Goiânia.

De acordo com os policiais, a situação ocorreu na Alameda Porto Alegre, no Setor dos Estados I, no início da tarde, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas.

No local, ao se aproximarem do homem, os policiais militares foram recebidos a tiros e revidaram, o que resultou na morte do suspeito.

Segundo a CPE, o homem possuía antecedentes criminais por roubo e o mesmo foi encontrado com drogas, além da arma e munição usada. Nenhum policial foi ferido durante a ação.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!