Anápolis terá alterações no trânsito durante Expoana; veja rotas alternativas

Mudanças serão aplicadas durante o período em que ocorre o evento

Thiago Alonso - 30 de julho de 2025

Trânsito na BR-153 será afetado por conta do Expoana. (Foto: Captura/Google Street View)

A Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela administração da BR-153, anunciou uma série de alterações no perímetro de Anápolis, como forma de agilizar a fluidez do trânsito durante a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana).

As mudanças começam a valer já nesta quarta-feira (30) — data que marca o primeiro dia do evento — e vão até 03 de agosto, durante toda a programação da pecuária.

Segundo a concessionária, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão a postos no km 425, onde serão instaladas sinalizações nas proximidades.

Também no mesmo local, equipes da Ecovias Araguaia e da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) atuarão prestando orientações aos condutores.

Durante o Expoana, motoristas que seguirem no sentido Norte, rumo à Interlândia, deverão se manter sempre à direita da rodovia, seguindo a sinalização para prosseguir com acesso ao parque de exposições.

Já para aqueles que seguem no sentido Sul, de Anápolis para Goiânia, será possível acessar o evento por meio do retorno próximo ao Posto Brasil.

A Ecovias Araguaia também divulgou diretrizes para motoristas de aplicativo, que foram orientados a desembarcar passageiros na parte inferior ao elevado — levando o motorista a seguir no sentido Sul, sem que os usuários precisem acessar a rodovia.

Confira o mapa das alterações no trânsito durante o Expoana:

Atendimento

Em caso de emergências — durante ou depois do Expoana —, seja por acidentes, registros de animais próximos à rodovia ou demais ocorrências, a concessionária disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 153 0 153. O serviço é gratuito e funciona 24h.

Pelo canal, usuários podem solicitar atendimentos para situações que envolvam panes em veículos ou intercorrências, além de consultar informações automáticas sobre o tráfego e ter acesso à Ouvidoria.

Informações atualizadas acerca das condições das estradas também podem ser acessadas no site www.ecoviasaraguaia.com.br e no perfil do Twitter (@ecoviasaraguaia).

