Veja os horários e locais de saída dos ônibus gratuitos para os shows da Expoana

Transportes ficarão disponíveis a partir da estreia do evento, até o fim do evento, no domingo (03).

Augusto Araújo - 30 de julho de 2025

O evento está sendo realizado no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Anápolis. (Foto: Divulgação/Expoana)

A Prefeitura de Anápolis divulgou as rotas de ônibus gratuitos que serão disponibilizados para a 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana), que já começa nesta quarta-feira (30).

Conforme a Administração Pública, os transportes ficarão disponíveis a partir da estreia do evento, até o fim do evento, no domingo (03).

Os veículos vão sair às 19h, 20h e 21h, nos seguintes pontos de embarque:

IFG (Vivian Parque)

Terminal Urbano

Parque da Jaiara

Feirão do Recanto do Sol

Feirão do Bairro de Lourdes

Munir Calixto (entrada lateral da CAOA)

Posto da Vila Fabril

O retorno após o evento será às 2h, às 3h e às 4h, para os mesmos pontos de embarque.

Confira as atrações de cada dia:

Natanzinho Lima e Cíntia Souza | Quarta-feira (30)

Maiara e Maraísa, Jiraya Uai e Wam Baster | Quinta-feira (31)

Murilo Huff e Vinícius Cavalcante | Sexta-feira (1º)

Rio Negro e Solimões, Noobreak e Deboxe | Sábado (02)

Patrulha Canina, Lilo & Stitch, Super Mário, Sonic e Baby Shark | Domingo (03)

