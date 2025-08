Novo processo seletivo em Goiás oferece salários atrativos e benefícios como folgas especiais e atendimento psicológico

Inscrição é gratuita e deve ser realizada até a próxima quinta-feira (07)

Natália Sezil - 02 de agosto de 2025

As inscrições estão abertas para um processo seletivo que busca preencher vagas no Hospital Estadual de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Os salários chegam a R$ 4,3 mil.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada até a próxima quinta-feira (07). O processo é online, por meio do site da banca examinadora – o Instituto Patris.

Ao todo, são duas vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva. O certame está dividido entre 20 cargos de diferentes áreas, e inclui oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).

A remuneração varia de acordo com a função, ficando entre R$ 1.821,60 e R$ 4.300. Além disso, há outros cinco benefícios incluídos: alimentação no local, vale transporte e atendimento psicológico fazem parte da lista.

Folga day off (oferecida no dia do aniversário) e folga anjo amigo (para quem acompanha novos colaboradores durante o período de integração) também estão incluídas.

Cada vaga tem os próprios requisitos, tais quais graduação na devida área, conhecimento em pacote office, e tempo mínimo de experiência na função.

A seleção acontece em quatro etapas: avaliação curricular, comprovação de formação, testes comportamentais e/ou testes de conhecimento, e entrevista com o gestor responsável pela área.

O edital destaca que toda a comunicação com os candidatos é feita exclusivamente via WhatsApp. Por isso, é importante fornecer um contato que tenha essa funcionalidade, no ato de inscrição.

Confira os cargos:

Enfermeiro (a) de maternidade e centro obstétrico;

Enfermeiro de UTI;

Fisioterapeuta;

Psicólogo(a) organizacional;

Técnico(a) de enfermagem CME;

Técnico(a) de enfermagem instrumentador cirúrgico;

Técnico(a) de enfermagem maternidade e centro obstétrico;

Técnico(a) de enfermagem pronto socorro;

Técnico(a) de enfermagem centro cirúrgico;

Técnico(a) de enfermagem geral;

Técnico de segurança do trabalho – Pleno;

Técnico de segurança do trabalho – Júnior;

Técnico em refrigeração;

Agente de portaria;

Ajudante de pedreiro;

Auxiliar de limpeza;

Ajudante de eletricista;

Assistente administrativo financeiro;

Assistente de controladoria corporativo;

Comprador.

Mais detalhes, como as atribuições de cada função, estão disponíveis no edital do processo seletivo.

