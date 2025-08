Pai e filho têm surpresa macabra enquanto apagavam fogo de matagal em Aparecida de Goiânia

Polícia Civil foi acionada e ficará responsável por investigar ocorrência

Davi Galvão - 02 de agosto de 2025

Corpo foi encontrado em área de vegetação. (Foto: Aldemir Alves)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de mata fechada no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, nas proximidades do posto da Saneago, na manhã deste sábado (02).

A descoberta foi feita por dois homens, pai e filho, que apagavam focos de incêndio no local e acionaram a Polícia Militar (PM) ao avistarem o corpo.

Segundo a corporação, os restos mortais estavam sem identificação aparente, sendo possivelmente de um homem, conforme indicavam as roupas.

As chamas do incêndio se aproximavam da vítima quando os bombeiros chegaram para conter o fogo e preservar a cena.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no endereço, realizou os levantamentos periciais e fez a remoção do corpo. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

A Polícia Civil (PC) também foi acionada e ficará responsável pela investigação do caso.

