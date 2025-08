Vídeo inédito mostra que caminhão pode ter causado acidente que matou policiais civis em Goiás

Duas vítimas morreram na hora e sobreviventes se encontram em estado grave no Hugo

Augusto Araújo - 02 de agosto de 2025

Câmera de segurança flagrou momento de grave acidente. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 teve acesso a um vídeo inédito que mostra que um caminhão pode ter causado o grave acidente na GO-330 que tirou a vida do policial civil Ananias Batista e a estagiária Amanda Monteiro, de 19 anos.

Conforme as imagens, é possível ver a viatura da Polícia Civil (PC) se deslocando em sentido contrário ao veículo de carga na rodovia. Ambos trafegam em alta velocidade.

Porém, de forma súbita, o caminhão faz um movimento à esquerda, indo na direção do carro. O automóvel tenta desviar para a direita, mas aparenta ser atingido pelo outro condutor e sai da pista.

Em sequência, a viatura colide em uma elevação de terra às margens da rodovia, sendo projetado para cima. Ao cair, o veículo ainda capota por mais alguns metros.

No momento da chegada dos socorristas, as duas vítimas fatais do acidente já se encontravam sem vida.

Já o delegado Leonardo Sanches e a estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes foram resgatados e, atualmente, estão em leitos de UTI no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

