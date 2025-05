Policial civil que morreu em acidente na BR-060 colecionou amigos por onde passou: “Companheiro e determinado”

Antes de trabalhar na PC, Marcelo Helou Filho atuou por anos no Rápido de Anápolis, onde conquistou diversos colegas

Natália Sezil - 31 de maio de 2025

Marcelo Helou Filho, policial civil de Anápolis, tinha 36 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Ele era contestador, aventureiro, gaiato (sorria fácil), companheiro e determinado”. Foram essas as palavras escolhidas por um amigo de longa data do policial civil Marcelo Helou Filho para descrevê-lo.

Marcelo morreu na madrugada deste sábado (31), após o carro em que estava se envolver em um gravíssimo acidente na BR-060, próximo ao município de Samambaia, no Distrito Federal (DF).

Aos 36 anos, o profissional era lotado na Central de Flagrantes de Anápolis. Antes de ser aprovado no concurso público para a Polícia Civil (PC), entretanto, ele marcou histórias e colecionou amizades no Rápido da cidade.

O Portal 6 conversou com um dos amigos do policial que conviveram com ele nessa época. O mestre de cerimônias (MC) Serbêto Mssário contou que os dois se conheciam há cerca de 17 anos.

À época, Marcelo ainda era graduando no curso de Direito. Com a rotina parcialmente ocupada pelos estudos, ele se dedicava meio período ao trabalho, que ficava na Vila Jaiara.

Ali, ele logo desenvolveria vínculos fortes com os colegas. Interesses em comum, como a música, filmes, leitura e até a filosofia faziam parte das conversas que ocupavam as manhãs de segunda a sexta-feira.

Em meio a profissionais que tinham aproximadamente a mesma idade, o então jovem logo desenvolveu vínculos. “Existia uma amizade forte entre essa rapaziada que trabalhava por lá naquele período”, contou Serbêto.

Entre os dois, a troca de ideias de música, bandas e letras era constante. “Marcelo gostava de Rock e era simpatizante do Rap e da Música Popular Brasileira (MPB). Quando comecei a compor, ele foi uma das pessoas que me apoiou”, compartilhou o amigo.

A amizade que nasceu entre tantos atendimentos ao público e conversas musicais acabou ficando para a vida. O contato continuou por assuntos que surgiam casualmente.

“Ele sempre escutava meus sons e mandava algum salve. Quando ele passou no concurso da polícia, a gente também se falou”, afirmou o MC. Marcelo chegou a ser padrinho de casamento do músico.

Para Serbêto, o amigo que é “fácil de definir” em poucas palavras deixou um exemplo para quem fica: “como devemos aproveitar a vida em sua amplitude, cultivando bons amigos e boas memórias”.

Grande comoção

A partida de Marcelo Helou Filho também causou grande comoção nas redes sociais. Por comentários online, diversos amigos deixaram lembranças de momentos vividos juntos.

“De uma tranquilidade e alegria de viver memoráveis… É uma pena mesmo que os bons morrem jovens!”, compartilhou alguém que viveu a faculdade na mesma época que o policial civil.

A memória do profissional também foi lembrada pela corporação. Em nota, a PC manifestou profundo pesar pelo falecimento, desejando força e conforto para os corações de familiares, colegas de trabalho e amigos.

