Uma noite decisiva: o que mudou no estado de saúde do delegado Sanches e da estagiária após 24h na UTI

Ana Caroliny Siqueira passou por procedimento cirúrgico e agora está em recuperação pós-operatória; Leonardo Sanches segue em cuidados intensivos. Ambos permanecem em estado grave, mas estáveis

Da Redação - 02 de agosto de 2025

Delegado Leonardo Sanches e estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes sendo transportandos do HEANA para o HUGO. (Foto: Reprodução/ TV Record)

As últimas 24 horas foram cruciais para a equipe médica e para a recuperação do delegado Leonardo Sanches e da estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes, sobreviventes do trágico acidente na GO-330.

Internados no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia, ambos seguem em estado grave, mas uma nova atualização da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), divulgada na manhã deste sábado (02), trouxe novidades sobre o quadro clínico da dupla.

A principal mudança no quadro de saúde envolve a estagiária. Conforme o boletim médico, Ana Caroliny Siqueira Mendes passou pelo procedimento cirúrgico que estava previsto e agora se encontra em “cuidados pós-operatórios”. A intervenção era aguardada desde a tarde de sexta-feira (01) e sua realização representa um passo fundamental no tratamento. Assim como o delegado, ela permanece em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já o delegado Leonardo Sanches, que havia passado por uma cirurgia na coluna vertebral logo após o resgate, continua em uma condição que exige atenção máxima. O novo boletim informa que ele segue em “cuidados intensivos”, também na UTI. Embora seu estado ainda seja classificado como grave, a estabilidade do quadro é um fator positivo, permitindo que a equipe médica se concentre em sua recuperação contínua.

A transferência dos dois para o HUGO, uma unidade de alta complexidade do Governo de Goiás, ocorreu na tarde de quinta-feira (31), após os primeiros socorros e atendimento no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). A decisão de transferi-los foi para garantir acesso a todos os recursos necessários para casos de politraumatismo grave como os que eles sofreram.

Escrivães não resistiram ao gravíssimo acidente

O acidente, que vitimou fatalmente os escrivães Marcela de Jesus e Anderson de Souza, ocorreu enquanto a equipe da Polícia Civil estava em serviço, deslocando-se entre Anápolis e Leopoldo de Bulhões.

Manifestações de condolências em todo estado

A tragédia gerou uma onda de comoção em todo o estado, com manifestações de apoio e solidariedade por parte de colegas, da Polícia Militar e do governador Ronaldo Caiado (UB).

Em nota, a SES-GO reafirmou que “segue acompanhando o caso, junto à unidade de saúde, garantindo todos os cuidados necessários aos pacientes”.

As próximas atualizações sobre o estado de saúde dos sobreviventes devem ser divulgadas pela secretaria ou pela unidade hospitalar.