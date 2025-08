Conheça a cidade de Goiás que cresceu como dormitório e tem nome em homenagem a outro estado

Com mais de 100 mil habitantes, município surgiu da migração em massa e virou símbolo da urbanização no entorno de Brasília

Isabella Valverde - 03 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Novo Gama)

Criado oficialmente como município em 1995, Novo Gama é uma das cidades mais jovens de Goiás e, ao mesmo tempo, uma das mais simbólicas do ponto de vista urbano e social.

Localizado a cerca de 40 km de Brasília, o município nasceu com uma vocação clara: ser a casa dos trabalhadores que todos os dias cruzam a fronteira entre Goiás e o Distrito Federal. É o exemplo clássico de “cidade-dormitório”, conceito usado para se referir a localidades onde boa parte da população reside, mas trabalha em outra.

A história da cidade começa em 1978, com a criação do Núcleo Residencial Novo Gama, em terras que pertenciam ao município de Luziânia.

A proposta inicial era oferecer moradia popular para quem atuava na construção civil ou em serviços no Distrito Federal. Com o tempo, o crescimento populacional, a pressão por autonomia e o desenvolvimento urbano fizeram com que a região fosse emancipada por lei estadual no dia 19 de julho de 1995 — e instalada oficialmente em janeiro de 1997.

O nome da cidade é uma homenagem direta à vizinha Gama, uma das cidades-satélites do DF. Esse vínculo é tão forte que muitas famílias que vivem em Novo Gama têm origem ou relações diretas com o Gama original.

Embora a cidade leve o nome de um núcleo urbano do Distrito Federal, a origem do termo remonta ao navegador português Domingos Jorge Velho Gama, o que reforça a conexão histórica entre os dois territórios.

Segundo os dados mais recentes do IBGE, Novo Gama possui uma população estimada em cerca de 104 mil habitantes, distribuídos por uma área de 192 km², o que resulta em uma densidade demográfica superior a 550 habitantes por km² — uma das mais altas do estado.

O município figura entre os mais populosos do entorno e tem um PIB que ultrapassa R$ 1,1 bilhão, com PIB per capita de aproximadamente R$ 9.600.

Mesmo com a fama de cidade-dormitório, Novo Gama tem buscado consolidar sua própria identidade. Nos últimos anos, o município tem investido na ampliação da rede de saúde, com Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), expansão do sistema educacional e fortalecimento do comércio local.

Além disso, o turismo começa a surgir como alternativa de desenvolvimento, com destaque para a Cachoeira dos Segredos, uma das atrações naturais que chamam a atenção na região.

Novo Gama é também fruto da grande migração interna que marcou o Centro-Oeste nas últimas décadas. Muitos de seus moradores vieram do Maranhão, Bahia, Piauí e outras regiões do Nordeste, atraídos pelas oportunidades que surgiam na construção de Brasília e pela possibilidade de uma vida mais digna nos arredores da capital.

Hoje, passados quase 30 anos desde sua emancipação, Novo Gama representa muito mais do que um ponto de apoio para Brasília.

É uma cidade viva, com seus próprios desafios, conquistas e uma história que começa a se afirmar com orgulho no cenário goiano. E tudo isso sem perder o vínculo com a cidade que inspirou seu nome — um elo entre dois estados, duas realidades e uma mesma vontade de crescer.

