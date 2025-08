Saneago faz alerta importante para moradores de Goiânia, Aparecida, Trindade e Goianira

Serviços agendados da companhia podem afetar o abastecimento de água e energia em diversos bairros

Natália Sezil - 03 de agosto de 2025

Unidade da Saneago em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Moradores de diversos bairros de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira podem ser afetados pelo desabastecimento de água e desligamento de energia na próxima terça-feira (05).

O comunicado emitido pela Saneago vale para todos os setores que estão na área de influência do Sistema Meia Ponte.

Isso porque a companhia realizará o desligamento programado de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA) Meia Ponte. O serviço acontece das 07h às 13h.

O restabelecimento de energia ocorre imediatamente após a conclusão da manutenção na rede elétrica. Já o fornecimento de água é retomado gradualmente, ao longo do dia.

Bairros que ficam em setores mais altos das cidades mencionadas podem levar mais tempo até que o abastecimento seja totalmente normalizado.

A Saneago destaca a importância do consumo consciente de água, e ressalta que imóveis com caixa d’água bem dimensionada não devem sofrer com a manutenção.

