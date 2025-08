Cursos profissionalizantes gratuitos estão com inscrições abertas em Aparecida de Goiânia

Formação acontece durante o período noturno

Paulo Roberto Belém - 01 de agosto de 2025

Escola Sesi Senai Dr. Celso Charuri (Foto: Reprodução)

Dois cursos profissionalizantes gratuitos estão com inscrições abertas em Aparecida de Goiânia. Ambos são ofertados no período noturno, para facilitar a adesão dos profissionais.

A formação é realizada pela BRK, empresa subdelegada da Saneago, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A primeira turma é a de Pedreiro de Alvenaria. São 16 vagas e as inscrições ficam abertas até o dia 11 de agosto. A carga horária é de 160h, com as aulas tendo início no dia 11.

O segundo curso é para Encanador de Rede de Esgoto. Com 20 vagas, o prazo de inscrição se estende até 09 de setembro. A carga horária é de 100h.

Em ambos os casos, as aulas têm início no último dia do prazo de inscrições. Acontecem no período noturno, das 19h às 22h, e são ministradas de segunda a sexta-feira.

Interessados devem apresentar RG, CPF e Comprovante de Endereço na Escola Sesi Senai Dr. Celso Charuri, na Vila Oliveira. Candidatos precisam ter idade igual ou superior a 16 anos e escolaridade mínima do 5º ano do Ensino Fundamental.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3254-1850.

