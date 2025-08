Café coado na calcinha realmente ajuda a conquistar um homem?

Apesar de dividir opiniões, ritual é algo que repercute há anos na internet e verdade pode te surpreender

Gabriella Licia - 05 de agosto de 2025

Café coado na calcinha. (Foto: Criado por IA)

Entre as simpatias mais curiosas e comentadas da internet, uma delas sempre reaparece e divide opiniões: coar café na calcinha para conquistar o amor de alguém.

A prática, que parece absurda para uns e poderosa para outros, circula há décadas em conversas de comadres, fóruns esotéricos e rodas de simpatias. Mas afinal, tem fundamento ou é só mais uma lenda urbana?

A crença popular diz que o ritual deve ser feito com fé e discrição. O objetivo? Adoçar os sentimentos e atrair amor, desejo e conexão.

Mas mais do que um ritual literal, o “café da calcinha” fala sobre intenção, energia e o poder da sedução.

Em muitas tradições esotéricas, itens íntimos carregam a vibração da pessoa, e misturá-los a elementos como o café, que é naturalmente um estimulante, quente, envolvente, seria uma forma de “encantar” quem se deseja.

Mas, afinal, funciona mesmo? Confira agora a verdade por trás disso.

Café coado na calcinha realmente ajuda a conquistar um homem?

A resposta vai depender de quem você pergunta. Espiritualmente, simpatias funcionam com base na força da intenção, da fé e do foco. Já do ponto de vista científico e racional, talvez a única coisa que você conquiste seja uma história pra rir com as amigas.

O importante é lembrar: o verdadeiro magnetismo começa em você. E se quiser fazer simpatia, faça, mas sem esquecer que o livre-arbítrio do outro também existe, e o universo trabalha melhor quando você coloca amor-próprio na mistura.

Agora, ficou curioso no passo a passo? É simples! Veja só!

1. Escolha a calcinha certa

O ideal é usar uma calcinha que você tenha usado por pelo menos algumas horas no mesmo dia. Ela deve estar limpa (sem exageros, né), mas ter sua energia recente. Preferência para peças vermelhas ou pretas, que simbolizam paixão e atração.

2. Faça o café com intenção

Ferva a água normalmente e, na hora de coar, coloque o pó dentro da calcinha, como se ela fosse o coador. Sim, literalmente. Segure com cuidado e coe o café ali mesmo, pensando na pessoa que deseja conquistar e visualizando vocês dois juntos, em harmonia.

3. Adoce (ou não), conforme a vibe

Algumas versões da simpatia pedem para adoçar o café com açúcar ou mel antes de servir. Outras dizem que o gosto deve ser mantido puro. Vá pelo que fizer mais sentido para a intenção, o importante é manter a fé no processo.

4. Ofereça com naturalidade

Sirva o café à pessoa desejada como se fosse algo totalmente casual. Não conte sobre o ritual, nem insista para que ela tome. Simpatia boa é feita em silêncio. O resto fica por conta do universo.

5. Descarte a calcinha depois

Após o ritual, descarte a calcinha ou guarde separadamente, caso queira repetir a simpatia mais uma vez. Evite usar no dia a dia, pois ela já está carregada com uma intenção específica.

Pronto! Agora você tem o passo a passo completinho. Vai funcionar? Só testando (e acreditando) pra saber. Mas que é um clássico das simpatias brasileiras, isso é.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!