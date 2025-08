“Coisa que nunca queremos ver na vida”, diz dono de chácara que encontrou corpo em Anápolis

Polícia Militar foi ao local para dar início aos trabalhos de investigação da ocorrência

Davi Galvão - 05 de agosto de 2025

Homem encontrou corpo em zona de mata da chácara dele, em Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

A reportagem do Portal 6 esteve no local onde um corpo foi encontrado em estado de decomposição na manhã desta terça-feira (05), em uma chácara no bairro Jardim Santana, em Anápolis.

Em entrevista com o proprietário do lote, José Alvarenga, ele comentou que há cerca de três dias já vinha sentindo um forte odor vindo da zona de mata da residência.

“Daí eu já estava estranhando, aí nessa manhã [de terça] fui ver pela janela, procurar de onde estava vindo, e vi as pernas la, esticadas”, contou.

Ele relatou que, inicialmente, se aproximou do corpo, sem ter a ciência de que se tratava de um cadáver, mas encontrou-o já em estado avançado de decomposição.

“Quando eu fui para ver o rosto dele, metade em decomposição já, cheio de bicho, coisas que a gente nunca quer ver na vida”, disse.

Ainda não se sabe a identidade do falecido ou a causa da morte. Equipes policiais estiveram no local aguardando a chegada da Polícia Técnico Científica para realizar o trabalho de perícia.

CHOCANTE 🚨 “Coisa que nunca queremos ver na vida”, diz dono de chácara que encontrou corpo em Anápolis Leia: https://t.co/Qf3aSmv3eH pic.twitter.com/IEQBiTDh78 — Portal 6 (@portal6noticias) August 5, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!