Esposa vive pesadelo ao descobrir o que o marido estava fazendo

Para comprovar teoria, boliviana foi o cartório de Copiapó, no Chile e encontrou o que mais temia

Gabriella Licia - 05 de agosto de 2025

Mulher tirando a aliança. (Foto: Ilustração/cottonbro / Pexels)

Um caso inesperado ocorrido no Chile viralizou nas redes sociais nesta semana e deixou os usuários simplesmente perplexos. O motivo? Uma mulher vivenciou o maior pesadelo, após flagrar o próprio marido se casando com outra. Sim, isso mesmo.

A cena inacreditável, que mais parece coisa de novela, foi registrada por testemunhas e rapidamente se espalhou pela internet.

De acordo com informações divulgadas pelo Canal 13, a esposa e o homem são oficialmente casados na Bolívia, país de origem de ambos. No entanto, o casal residia atualmente no Chile, onde ele decidiu, às escondidas, construir uma nova vida ao lado de outra pessoa.

O choque veio quando a esposa, alertada por conhecidos, decidiu ir até o cartório de Copiapó, cidade onde a cerimônia estava acontecendo, e chegou tarde demais: os dois já haviam oficializado a união.

No vídeo que circula pelas redes, é possível ver a nova noiva, ainda vestida de branco, saindo rapidamente do local ao perceber a confusão. Enquanto isso, a esposa traída aparece visivelmente abalada e em meio a gritos e agressões físicas.

Ela chega acompanhada de outra mulher e parte pra cima do agora ex-marido e da noiva, que mal tem tempo de reagir antes de deixar a cena.

Mesmo sendo um vídeo curto e de baixa qualidade, o registro foi suficiente para causar indignação e espanto entre os internautas. Muitos se perguntam como alguém pode levar uma vida dupla por tanto tempo sem ser descoberto e o quanto isso fere emocionalmente quem está do outro lado.

O caso, que mais pareceu um pesadelo, segue repercutindo, e, apesar do tom caótico, levanta debates sérios sobre traição, confiança e consequências emocionais.

