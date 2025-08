Jovem diz que furtou viatura da PRF porque Uber não aceitava e revela sonho de ser policial

Caso ocorrido durante a Expoana ganhou repercussão em todo o país

Paulo Roberto Belém - 05 de agosto de 2025

Jovem suspeito de furtar viatura da PRF se apresentou na Polícia Federal (PF (Foto: Caotura)

O jovem de 18 anos, suspeito de ter furtado uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Expoana, em Anápolis, se apresentou à Polícia Federal (PF) e prestou depoimento sobre o episódio que ganhou repercussão nacional.

Na tarde desta terça-feira (05), a reportagem do Portal 6 esteve na sede da PF para confirmar por quais crimes o rapaz será investigado e obter mais informações sobre o andamento do caso. A instituição, no entanto, optou por não se manifestar neste momento.

“O delegado disse que a instituição em Anápolis não vai se manifestar sobre as investigações até que elas sejam concluídas, mesmo tendo sido procurada por vários veículos”, explicou uma servidora do órgão.

O que disse o jovem

Em entrevista concedida ao Anapolinos, o suspeito revelou que decidiu pegar o veículo oficial após não conseguir um carro por aplicativo.

“Eu tava querendo ir embora e os Uber (sic) não tavam aceitando a corrida por causa dos PRF (sic) que tava lá”, explicou.

O jovem contou que viu a viatura “moscando”, com a ignição ligada e ninguém por perto.

“Aí eu peguei, entrei e fui embora pra minha casa”, disse, completando que o giroflex estava ligado e os vidros fechados.

Ronda no bairro e boné da PRF

Segundo ele, após deixar a festa no Parque de Exposições, usou um boné da PRF que encontrou dentro do veículo e seguiu sentido Anápolis pela BR-153.

Ao chegar no Recanto do Sol, onde mora, decidiu dar uma volta com a viatura no próprio bairro, com o giroflex ainda acionado.

“Dei uma volta no Recanto do Sol com o giroflex ligado”, contou. Depois disso, abandonou o carro na rua de cima de onde mora e foi dormir para trabalhar no dia seguinte.

“Sensação é boa”, diz jovem que quer ser policial

Ao ser questionado sobre o que sentiu, o jovem não hesitou:

“Sensação é boa”, afirmou, antes de dizer que pretende estudar para ser “polícia também”.

Mesmo diante da repercussão, fez questão de mandar um recado aos agentes da PRF:

“Pedir desculpa a eles. Máximo respeito”, concluiu.

O rapaz ainda revelou que vive sozinho em uma kitnet em Anápolis há cerca de um ano e que, ainda, terá que arcar com os custos judiciais.

“Agora eu vou ter que trabalhar mais ainda pra poder pagar os advogados”, finalizou.

