PRF recupera viatura furtada no primeiro dia do Expoana

Veículo teria sumido durante momento de grande movimentação do evento

Thiago Alonso - 31 de julho de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Foto: Reprodução)

Uma situação surpreendente marcou a madrugada desta quarta-feira (30), após uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ser furtada no primeiro dia da Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana).

O crime teria ocorrido durante um momento de grande movimentação do evento, que no primeiro dia, contou com shows de Natanzinho Lima e Cíntia Souza.

Ao notarem o sumiço do veículo, equipes da Polícia Militar (PM) iniciaram buscas madrugada à dentro, sem sucesso imediato, sendo que o automóvel foi localizado na manhã de quinta-feira (31).

Ele estava estacionado na Rua Coronel Barbosa, no Jardim das Américas 3ª Etapa, sem sinais de danos aparentes. Os policias também não encontraram os passageiros ou os supostos autores.

Durante a produção desta reportagem, o Portal 6 tentou entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que preferiu não se manifestar neste primeiro momento. O espaço segue em aberto.

