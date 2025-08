MPGO anuncia novo concurso público com mais de 30 vagas

Edital do certame será publicado nas próximas semanas

Gabriella Pinheiro - 05 de agosto de 2025

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu um concurso público com diversas vagas para o cargo de promotor(a) de Justiça substituto(a). O anúncio foi publicado nesta segunda-feira (04) no Diário Oficial do MP.

No total, estão sendo ofertadas 37 oportunidades destinadas à carreira. O edital do certame será publicado nas próximas semanas.

A contratação tem como objetivo preencher cargos e garantir o funcionamento regular e a continuidade dos serviços prestados pelo órgão.

Vale destacar que o último certame do MPGO foi realizado em 2023 e resultou na nomeação de 49 novos membros para os quadros da instituição.

