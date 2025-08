Os 6 perfumes da Boticário mais amados pelas brasileiras

Elegância, frescor, mistério, intensidade: conheça os aromas que conquistaram o coração delas

Anna Júlia Steckelberg - 05 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Prepare-se para descobrir por que certas fragrâncias da Boticário são quase parte do guarda-roupa feminino no Brasil, não só pela embalagem bonita, mas por despertarem emoções, memórias e até declarações de amor em sprays.

Estes seis perfumes formam um ranking que aparecem constantemente entre os mais vendidos e elogiados pelas consumidoras no último ano. Vamos destrinchar cada uma delas com fatos, sensações e o que realmente faz o público amado.

Os 6 perfumes da Boticário mais amados pelas brasileiras

1. Malbec

Embora originalmente masculino, Malbec assumiu o protagonismo em debates femininos por seu sabor olfativo sofisticado e intenso.

Inspirado no universo dos vinhos e envelhecido em barris de carvalho, combina ameixa, baunilha e madeiras nobres para um resultado marcante e envolvente. Um clássico moderno que agrada tanto a mulheres quanto a homens que gostam de presença e profundidade.

2. Floratta Red

Floratta Red é o favorito número 1 entre os perfumes femininos da marca.

Inspirada na flor da maçã de Vermont, equilibra notas frutadas de maçã, frutas vermelhas e laranja com flores delicadas e um toque de chocolate amargo, cedro e âmbar. O resultado: um aroma romântico, vibrante e com personalidade, ideal tanto para o dia a dia quanto para encontros especiais.

3. Free (Boticollection)

Free traz um frescor cítrico amadeirado que se conecta com o desejo de liberdade. Pertence à linha Boticollection, com um perfil versátil que serve bem tanto ao público masculino quanto ao feminino.

É uma fragrância leve, revigorante e descomplicada, que aparece consistentemente entre os best‑sellers da marca.

4. Arbo Puro

Arbo Puro tem apelo sustentável: é feito com 92% de ingredientes naturais e reutilização responsável de matérias‑primas.

Aromaticamente, traz frescor energético com notas de bambu, patchouli e musk. Uma escolha consciente para quem busca conexão com natureza sem abrir mão da sofisticação.

5. Glamour Midnight

Com inspiração em noites estreladas, Glamour Midnight é uma fragrância feminina misteriosa e sedutora.

O chamado “Acorde Hypnotic Dark” combina flores densas com especiarias marcantes, criando um aroma elegante, sofisticado e ideal para ocasiões especiais. Um perfume de impacto que segue entre os mais vendidos do ano.

6. Egeo Bomb Black

Egeo Bomb Black tem uma pegada intensa e adocicada, mistura couro, caramelo e baunilha reforçada pela tecnologia “Sugar Booster Caramel”.

No início, abre com frescor de bergamota, hortelã e limão, evoluindo para um centro amadeirado com couro, cedro e musgo, e finalizando em base doce e envolvente. Resenhas apontam projeção e fixação robustas, especialmente à noite ou em clima frio, e sua popularidade entre jovens o torna um dos grandes sucessos atuais da marca.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!