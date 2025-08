Darth Vader: o cão que serviu com coragem e será eternamente lembrado

Mais do que um cão de trabalho, ele se tornou um símbolo dentro do Corpo de Bombeiros

Seliane da SOS - 06 de agosto de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Nem sempre os heróis usam fardas humanas. Alguns usam coleiras, têm quatro patas e um instinto que parece guiado por algo maior. Darth Vader, cão do Corpo de Bombeiros Militar, foi um desses heróis, silencioso, leal e incansável.

Nascido em 23 de maio de 2017, Darth Vader foi treinado para atuar em operações de busca, resgate e salvamento. Mas mais do que um cão de trabalho, ele se tornou um símbolo dentro da corporação: estava presente nas ocorrências mais desafiadoras, respondia com precisão ao comando de seus condutores e, principalmente, servia com uma entrega que tocava a todos ao redor.

Ao longo dos anos, participou de ações que salvaram vidas, localizaram desaparecidos e ofereceram respostas a famílias em momentos de profunda angústia. A dedicação de Darth Vader era evidente, mas era no olhar atento e na postura firme que se reconhecia seu verdadeiro compromisso com a missão.

Em 10 de março deste ano, nos despedimos dele. Uma perda sentida não apenas pelos bombeiros que conviveram com ele, mas por todos que compreendem o valor de um cão operacional. A sua trajetória, no entanto, não será esquecida.

É por isso que propus, na Câmara Municipal, uma homenagem oficial à sua história, e também aos bombeiros militares que atuaram ao seu lado. Profissionais preparados, humanos comprometidos e verdadeiros pilares da segurança pública. Juntos, eles formaram uma equipe que inspira respeito e admiração.

O reconhecimento a esses homens e ao cão que com eles serviu acontecerá em momento oportuno, mas já existe em sentimento. Porque Darth Vader merece ser lembrado como parte da história do Corpo de Bombeiros, uma instituição que honra, diariamente, o seu papel de servir com coragem, preparo e humanidade.