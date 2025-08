Ônibus da Urban sofre pane e invade casa em Anápolis

Vítimas foram acordadas com estrondo do acidente em suas residências. Motorista explica o que aconteceu

Davi Galvão - 06 de agosto de 2025

Ônibus invadiu residência na Vila São José, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um ônibus da Urban perdeu o controle em uma subida, na Vila São José, em Anápolis e foi parar dentro de uma residência após destruir o muro do local, na manhã desta quarta-feira (06).

O casal que mora na casa relatou ter acordado com um grande estrondo e, ao saírem para conferir o que havia ocorrido, se depararam com a cena. Apesar do susto, não houve feridos.

O motorista do ônibus sustentou que estava conduzindo o veículo pela Rua 06 quando, em uma subida, ocorreu uma falha mecânica.

Como consequência, o coletivo passou a descer em marcha-ré e, com o intuito de evitar que pegasse embalo e tornasse a situação ainda mais crítica, o condutor tentou manobrá-lo, de modo que invadiu a residência.

A Polícia Militar (PM) esteve presente e orientou as partes a respeito dos procedimentos cabíveis.

Em nota, a Urban destacou que está apurando o ocorrido, para a adoção de providências. “Foram apenas danos materiais, felizmente não houve nenhum ferido”, concluiu o posicionamento da empresa.

