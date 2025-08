Os 6 melhores carros a etanol para comprar em 2025 (lista dos que realmente valem a pena)

Modelos mais eficientes e valorizados do mercado nacional têm bom desempenho e consumo competitivo

Magno Oliver - 06 de agosto de 2025

Imagem mostra carros parados em um semáforo. (Foto: Captura de Tela / Youtube)

Em tempos de crise, a busca por comprar carros usados movidos a etanol cresceu muito no Brasil. Assim, com o preço da gasolina oscilando e a crescente valorização dos biocombustíveis, muita gente tem voltado os olhos para veículos flex.

E isso especialmente os que se saem melhor quando abastecidos só com álcool. Além de ajudarem o bolso, esses modelos também reduzem o impacto ambiental da frota em circulação.

1. Fiat Uno – 1.0 Fire Flex

Modelo com design bonito, simples, confiável, robusto de motor e econômico no consumo. Assim, o Uninho roda bem com etanol, tem manutenção barata e peças fáceis de encontrar para reposição e reparos. Um modelo confortável e ideal para quem roda muito na cidade ou precisa de um usadinho para trabalhar.

2. Volkswagen Gol – 1.6 Flex

Clássico, queridinho dos brasileiros e está sempre em alta nas lojas de revenda de usados. Assim, mesmo com o fim da produção do Golzinho, o carro ainda é muito valorizado no mercado de usados por vários pontos. No etanol, apresenta ótimo desempenho, boa aceleração e consumo pontual.

3. Toyota Etios – 1.3 Flex

Mesmo considerado no mercado um Toyota já fora de linha, o Etios ainda é busca de muito procura nas lojas e garagens de revenda de usados. Assim, com baixíssimo custo de manutenção, excelente consumo e motor resistente ao uso intenso com etanol, o modelo se desponta na preferência.

4. Ford Ka – 1.0 Flex

Um clássico de produção da Ford elogiado pela boa dirigibilidade, consumo equilibrado e boa indicação para quem quer um carro para rodar na cidade. Todos esses pontos fazem do Ka uma ótima escolha, pois roda bem só no álcool e tem ótimo custo-benefício ainda que estejamos em 2025.

5. Renault Sandero – 1.6 Flex

Espaçoso, porta-malas amplo, design robusto e com bom torque no etanol, o Sandero faz economia e rende elogios dos consumidores. Assim, é um carro resistente, que agrada tanto para uso urbano quanto em trajetos mais longos.

6. Honda Fit – 1.5 Flex

Apesar do valor mais alto entre os usados, o Fit entrega motor forte, consumo eficiente e baixo custo na manutenção preventiva. Assim, no etanol, ele também não decepciona e se mostra com um motor de consumo altamente durável, confiável e versátil.

