Homem baleado pelo enteado em Goianésia corre risco de morte

Tentativa de assassinato ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (07) e a motivação seria vingança

Da Redação - 07 de agosto de 2025

Imagem mostra arma usada no crime e portão alvejado. (Foto: Reprodução)

Um homem de 37 anos está em estado grave e corre risco de morte após ser baleado pelo próprio enteado, de 49 anos, em Goianésia.

A tentativa de homicídio, que chocou a população local, aconteceu por volta das 10h10 da manhã desta quinta-feira (07), na Avenida Contorno, no bairro Negrinho Carrilho. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e precisou ser socorrida às pressas.

O autor do crime, de 49 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o ocorrido.

O Portal 6 apurou que a motivação do crime estaria ligada a um histórico de violência doméstica. O suspeito alegou à polícia que sua mãe, companheira da vítima, era agredida com frequência pelo padrasto e que ele adquiriu a arma para se proteger.

Hora da vingança

O enteado apareceu na residência para tirar satisfações com o padrasto sobre as agressões contra sua mãe.

De acordo com o autor, durante a discussão, a vítima teria partido para cima dele, resultando em uma luta corporal. Para se defender, o homem de 49 anos sacou o revólver e efetuou os disparos que atingiram o padrasto.

Tentativa de fuga

Após o crime, o autor fugiu do local em um VW/Santana de cor branca, mas foi rapidamente localizado por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar que patrulhava a região.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou escapar em alta velocidade, ziguezagueando entre os carros, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a abordagem, os militares encontraram no banco do passageiro do veículo um revólver calibre ponto 38 com seis munições, sendo que quatro delas já haviam sido deflagradas.

Vítima na sala vermelha

A vítima, de 37 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi internada na “Sala Vermelha” em estado grave.

O autor dos disparos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e, após passar por exame de corpo de delito no Hospital Municipal, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Goianésia.

O veículo, a arma do crime e um celular também foram apreendidos e apresentados na delegacia.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!