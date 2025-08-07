Morador de Aparecida de Goiânia tem infeliz surpresa após tentar vender PC gamer

Situação partiu de um contato pelo WhatsApp, com vendedor e comprador negociando a entrega do produto

Paulo Roberto Belém - 07 de agosto de 2025

Suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um morador de Aparecida de Goiânia, de 40 anos, quase teve um prejuízo de R$ 5 mil, ao vender um pc gamer. O comprador, de 30 anos, enviou um suposto comprovante pelo pix, mas que não caiu na conta do vendedor.

O acerto da compra do computador de alta potência foi feito pelo WhatsApp. Nas conversas, as quais o Portal 6 teve acesso, os dois falam sobre o bem. O diálogo sugere que o meio que aproximaram os dois foi a plataforma OLX.

É na própria troca de mensagens que há a confirmação da entrega do produto, mas com a vítima relatando que o valor, ora transferido via pix, não teria sido efetivado. Entretanto, percebeu aquilo somente depois que já não tinha o computador consigo.

Para a sorte da vítima, o desfalque foi evitado porque a Polícia Militar (PM) prendeu dois suspeitos de praticar o golpe. Além do que entrou em contato e fez o negócio, outro homem de 44 anos foi detido pela receptação do pc gamer.

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia, sendo indiciados pelos crimes de estelionato e receptação, respectivamente. Os dois estão à disposição do Poder Judiciário.

