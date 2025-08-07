Signos de água vão viver dias intensos no amor entre 8 e 14 de agosto

A energia amorosa estará pulsando com força, trazendo reviravoltas, reconexões e momentos que podem marcar sua trajetória afetiva.

Gabriella Licia - 07 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/mellamed)

Se você é do time dos signos de água, prepare o coração! Entre os dias 8 e 14 de agosto, o universo promete mexer com seus sentimentos mais profundos.

A sensibilidade típica desses signos estará ainda mais aflorada, o que pode ser uma bênção ou um desafio, dependendo da forma como cada um lida com as próprias emoções.

A influência da Lua, combinada com aspectos favoráveis de Vênus, promete ativar questões relacionadas a romance, paixão e cura interior. Este pode ser um período ideal tanto para encontros inesquecíveis quanto para decisões que exigem coragem no amor.

Confira como Câncer, Escorpião e Peixes serão impactados nesse período:

Câncer

O amor vai bater forte à sua porta, seja na forma de um novo interesse ou de uma chance de reacender algo antigo. Sua intuição estará aguçada, e será fácil perceber quem está ali de verdade por você.

Só não se esqueça de se proteger emocionalmente: intensidade não é sinônimo de entrega cega. Uma conversa importante pode definir o rumo de um relacionamento.

Escorpião

Você estará magnético(a), impossível de ignorar. Esse período vai trazer conexões intensas e até um toque de mistério no ar. Se está solteiro(a), preste atenção: alguém do passado pode ressurgir com tudo.

Já os comprometidos sentirão a relação pegar fogo, para o bem ou para os desafios. Seja transparente sobre o que sente.

Peixes

Seu romantismo vai atingir o ápice entre os dias 8 e 14. Você pode se ver completamente envolvido(a) por alguém ou até declarar sentimentos que vinha guardando há tempos. A dica é: mantenha os pés no chão para não idealizar demais.

O amor está no ar, mas a clareza emocional será sua maior aliada.

