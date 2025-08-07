Todos os senadores de Goiás votaram pelo Impeachment de Alexandre de Moraes

Pedro Chaves, que assumiu a cadeira no lugar de Vanderlan Cardoso, sustenta que assinou o requerimento a pedido de Vanderlan Cardoso

Samuel Leão - 07 de agosto de 2025

Senadores por Goiás, Wilder, Kajuru e Pedro Chaves. (Foto: Agência Senado)

Os três senadores por Goiás, Jorge Kajuru (PSB), Pedro Chaves (MDB) e Wilder Morais (PL) assinaram o pedido de abertura de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação, liderada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conseguiu as 41 assinaturas necessárias para que a denúncia seja considerada no Senado.

O senador Pedro Chaves, que é suplente e assumiu após licença de Vanderlan Cardoso (PSD), afirmou que assinatura dele atende a um pedido do titular da cadeira.

Já Wilder Morais foi mais enfático nas críticas, manifestando publicamente apoio à pressão pela abertura do processo de um ministro que ele ajudou a chegar à Corte.

Jorge Kajuru, por sua vez, já é conhecido por ter protocolado dois pedidos de impeachment contra o ministro desde 2021 e considera-se pioneiro na mobilização, mencionando seu abaixo-assinado que coletou 5 milhões de assinaturas.

Do que acusam Alexandre de Moraes

O movimento ganhou força com o apoio de Carlos Portinho (PL-RJ), que divulgou a lista de apoiadores nas redes sociais.

O pedido acusa Moraes de abuso de autoridade e violação do devido processo legal, especialmente por sua atuação em inquéritos envolvendo aliados do ex-presidente.

Revés aos bolsonaristas

Cabe agora ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), pautar a abertura do processo — algo que ele já disse que não fará nem se tiver o total de assinaturas de congressistas da Casa.