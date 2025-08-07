Último dia para se inscrever em processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 6 mil

Seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional do candidato

Davi Galvão - 07 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Termina nesta sexta-feira (08) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Vila Boa, no estado de Goiás. Os salários chegam a R$ 6 mil.

A seleção oferece duas vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para candidatos com nível fundamental incompleto.

As oportunidades são para os cargos de Mecânico Geral e Eletricista Veicular, ambos com jornada de 40 horas semanais e salários que variam entre R$ 3.200 e R$ 6 mil. É necessário ter experiência comprovada na área, além de atender aos demais requisitos do edital.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, no departamento de protocolos da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Antônio Costa, Quadra 35, s/nº, Jardim Nova Aurora.

A seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional. O processo tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo.

Mais informações podem ser conferidas diretamente no edital do processo seletivo.

