Caiado reafirma que dará anistia “geral e irrestrita” caso seja eleito presidente

Declaração foi a jornalistas após uma reunião que reuniu governadores de oposição ao governo atual

Paulo Roberto Belém - 08 de agosto de 2025

Um dos autodeclarados pré-candidatos a presidente em 2026, o governador Ronaldo Caiado (UB) disse que, se eleito, assinará a “anistia ampla, geral e irrestrita” dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 à Praça dos Três Poderes.

De acordo com o Portal 360, a afirmação foi feita a jornalistas depois que o político participou de uma reunião com outros governadores de oposição, nessa quinta-feira (07), em Brasília.

O encontro teve os governadores Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, como anfitrião e Mauro Mendes (UB), do Mato Grosso, como organizador.

“Eu, a vida inteira, presenciei os momentos mais delicados do Congresso e foi respeitada a vontade da maioria. Nunca se contestou o placar, quem ganhou mais sai para o abraço, quem perdeu recebe aquilo como a prova da democracia”, afirmou Caiado na entrevista.

Foi reforçado pelo Poder 360 que em maio deste ano, Caiado já havia afirmado que a anistia a todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro seria seu primeiro ato de presidente.

O Portal 360 ainda trouxe a informação de que embora Caiado afirme que a anistia aos envolvidos em 8 de janeiro tenha apoio da população, uma pesquisa do Datafolha divulgada no início de agosto mostrou que 55% dos brasileiros são contra a medida e somente 35% apoiam a medida.

