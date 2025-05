Ronaldo Caiado promete anistiar Bolsonaro caso eleito presidente em 2026

Governador afirmou que essa será uma das medidas tomadas "no primeiro momento"

Natália Sezil - 14 de maio de 2025

Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O governador Ronaldo Caiado (UB) prometeu anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e “começar uma nova história no Brasil” caso seja eleito Presidente da República em 2026.

A declaração foi feita nesta quarta-feira (14) em entrevista à Globonews, após Bolsonaro cobrar, um pouco mais cedo, que os governadores de direita se posicionem contra a inelegibilidade dele.

Questionado sobre as próximas eleições, Caiado afirmou que já está trabalhando para ser eleito, ainda no período de pré-candidatura, reafirmando o próximo objetivo eleitoral.

Comentando sobre o ex-presidente, defendeu ser inegável que ele “conseguiu mobilizar publicamente a Centro-Direita no Brasil”, enquanto argumentava que é necessário “sair do debate” da anistia dos atos de 08 de janeiro de 2023.

“Vejo que o Congresso Nacional caminha nesse sentido de fazer anistia”, afirmou Caiado, enquanto classificava as discussões sobre o assunto como “debate paralelo”.

O governador também comentou que a questão será tratada com rapidez, caso chegue à cadeira máxima do Executivo no Brasil.

“No primeiro momento vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda, e vamos discutir um problema de crescimento e pacificação do país“, disse.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!