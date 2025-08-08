Delegado Waldir perde páginas com 1 milhão de seguidores: “a Meta nos censurou”

Samuel Leão - 08 de agosto de 2025

Delegado Waldir, presidente do Detran Goiás. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

Na manhã da quinta-feira (07), o ex-deputado federal e atual presidente de Detran Goiás, Delegado Waldir, publicou uma nota relatando ter tido as redes sociais, que somavam cerca de 1 milhão de seguidores, suspensas e dizendo que irá manter os seguidores informados pelo Status do WhatsApp.

Ao perceber a situação, a Rápidas entrou em contato para compreender a natureza da suspensão da conta que, segundo Waldir, foi uma forma de censura.

“A Meta nos censurou, ela que controla toda a rede de Instagram e Facebook. Sou uma pessoa pública muito perseguida, criei muitos inimigos, inclusive adversários políticos acabaram trabalhando para derrubar minha página”, expôs.

Tratando da possível retaliação de adversários, a coluna indagou se houve alguma ordem judicial ou processo que chegou até ele para pleitear ou anunciar a derrubada os perfis, mas o delegado respondeu que não.

Provocado sobre quais seriam os materiais específicos que teriam causado a queda da página, ele revelou que acredita que tenham sido publicações de cunho político, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Governo Federal, ressaltando que um dos vídeos dele contra o presidente Lula (PT) teria alcançado 1 milhão de visualizações.

“Fizemos algumas manifestações políticas, sejam em relação ao STF e ao Governo Federal, que influenciam na derrubada da página, mas é um conjunto de fatores. Por enquanto, só sabemos que violamos regras da meta, sem especificações”, complementou.

Atuação em casos fora da política

A Rápidas também indagou a possibilidade da derrubada ter ocorrido motivada por casos fora do âmbito político, como publicações que expõe violência, conteúdo explícito e semelhantes.

“A gente coloca todo dia matéria de trânsito. Atuamos como uma página que traz notícias reais, políticas e blog policial. Publicamos vídeos mostrando violência doméstica, pois temos um perfil de defesa clara das mulheres e mostramos a violência clara, nua e crua”, contou.

Ele também apontou ter realizado publicações de violência contra adolescentes, citando brevemente o caso de uma garota do Nordeste.

Atitude pretendida e perspectiva

Com a queda da página, Waldir afirmou aguardar um posicionamento mais claro da Meta, para compreender o ocorrido e resolver a questão.

“Estamos dialogando com a Meta, não vamos comprar guerra, buscar o Justiça e nem nada disso. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Vou esperar a resposta (da Meta)”, concluiu.

O presidente ainda pontuou que “a esquerda é ferrenha”, apontando o entendimento de que ataques sofridos teriam partido do oposto de seu espectro político.

Vosgrau muda de partido sem fazer alarde nas redes sociais

Sem anunciar publicamente, o vice-prefeito de Anápolis, Dr. Walter Vosgrau, deixou o MDB e agora integra os quadros do PSD, partido do senador Vanderlan Cardoso e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha.

A mudança já era esperada nos bastidores políticos. Durante a campanha de 2024, foi acordado que a vice na chapa de Márcio Corrêa seria destinada ao PSD, que indicou Vosgrau mesmo ele estando, à época, filiado ao MDB. O combinado era de que, após a eleição, ele oficializaria sua filiação à nova legenda — o que agora se concretizou.

Advogada influencer, Jordane Mota fecha perfil no Instagram após decisão judicial desfavorável

Diante da decisão da Justiça de Goiás de revogar a prisão preventiva e as medidas protetivas impostas contra o PM e ex-companheiro da advogada Jordane Mota, Lucas Bandeira, a influencer resolveu tomar uma atitude.

Com 187 mil seguidores no Instagram, ela resolveu fechar o perfil que há poucos dias ainda era aberto.

MPGO intervém em Rio Verde e garante direito de alunos atrasados entrarem na escola

A 8ª Promotoria de Justiça de Rio Verde recomendou que a Secretaria Municipal de Educação oriente escolas da rede a não impedir a entrada de alunos que cheguem atrasados, mesmo após o horário de tolerância. A medida veio após investigação sobre a prática de barrar o acesso como forma de disciplinar estudantes.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) reforçou que, embora a pontualidade deva ser estimulada, a Constituição e normas educacionais garantem o direito à educação, e punições não podem ser excludentes. A recomendação foi acatada pelo município, que também se comprometeu a acompanhar os casos de atrasos frequentes com ações pedagógicas voltadas às famílias e alunos. Com isso, o procedimento foi arquivado.

Construtora e Imobiliária de Anápolis têm inquérito por mineração sem licença ambiental

Após constatar possíveis irregularidades na extração de cascalho sem licença ambiental e nem a autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM), a Construtora e Imobiliária Mundi, em Anápolis, agora enfrenta um inquérito civil público.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) vai acompanhar a recomposição dos danos ambientais causados na cidade, segundo publicação feito no Diário Oficial do Ministério Público (DOMP) na última segunda-feira (04).

Nota 10

Para a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), que concluiu a maior parte dos trabalhos na reestruturação ao longo do Viaduto Ayrton Senna. Os motoristas anapolinos já trafegam pelo local em um ritmo visivelmente mais dinâmico do que estavam acostumados.

Nota Zero

Para a Meta, que age recorrentemente sem motivações claras, banindo e suspendendo páginas sem o devido comunicado. O comportamento reforça a importância do Poder Público regular as redes sociais.