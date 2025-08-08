Ex-vereador de Aparecida de Goiânia é condenado por contratar analfabeto e promover “rachadinha” fantasma

Fraude só veio à tona anos depois, quando a vítima tentou se aposentar e descobriu que já teria sido assessor parlamentar

Samuel Leão - 08 de agosto de 2025

Ex-vereador William Ludovico de Almeida. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O juiz André Rodrigues Nacagami atendeu a um pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO) e condenou oito pessoas por um esquema de desvio de dinheiro público com um funcionário fantasma na Câmara de Aparecida de Goiânia. O golpe aconteceu entre 2008 e 2009 e gerou prejuízo de R$ 25 mil aos cofres municipais.

Entre os condenados está o ex-vereador William Ludovico de Almeida, apontado como mentor da fraude. Segundo o MP, ele teria forjado a contratação de um homem analfabeto, em situação de vulnerabilidade, prometendo um lote para moradia. Mas, em vez disso, usou os dados da vítima para embolsar os salários, assinando cheques falsos e distribuindo valores entre aliados, como a então noiva.

A fraude só veio à tona anos depois, quando a vítima tentou se aposentar e descobriu que já teria sido assessor parlamentar. Os envolvidos ainda tentaram silenciar o homem com R$ 1.070 para assinar recibos falsos.

A sentença suspende os direitos políticos dos réus por 14 anos, além de proibi-los de contratar com o poder público, aplicar multa de R$ 25 mil e determinar a devolução dos bens obtidos de forma ilícita. Também foram condenados ex-gestores e servidores da Casa Legislativa.

A coluna entrou em contato com a Câmara de Aparecida de Goiânia para disponibilizar o espaço para posicionamento, mas, até o momento da publicação, não recebeu retorno. O espaço também segue aberto para manifestação das defesas.