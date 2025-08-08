Frente fria pode derrubar temperaturas em Goiás neste fim de semana

Expectativa é que, dentre as regiões, Sudoeste registre mínimas de 10ºC, enquanto a Sul deve marcar 12ºC

Gabriella Pinheiro - 08 de agosto de 2025

Dia frio e nublado em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo)

A previsão do tempo para o próximo sábado (09) indica que o cenário meteorológico será marcado temperaturas em queda em diversos municípios de Goiás, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

O informe segue a mesma linha do Climatempo, que afirma que, durante a data, os termômetros podem variar entre 17°C e 31°C. O panorama está associado a um ciclone extratropical, que trará mudanças climáticas para o Sul e parte do Sudoeste do Brasil.

No boletim do Cimehgo, todas as regiões aparecem com a umidade relativa do ar variando entre 18% e 70%.

Além disso, a expectativa é que a Sudoeste registre mínimas de 10ºC, enquanto a Sul deve marcar 12ºC.

As regiões Central e Leste devem enfrentar panoramas similares, com mínimas de 13ºC e 14ºC, respectivamente. Já as regiões Oeste e Norte devem registrar 17ºC e 18ºC.

Quanto às cidades, a mais afetada deve ser Jataí, com 11ºC, seguida de Chapadão do Céu e Mineiros, com 12ºC.

Goiânia, por sua vez, deve apresentar índices entre 15ºC e 30ºC ao longo do dia, sem possibilidade de chuvas.

Por fim, Anápolis pode ter temperaturas mais amenas, oscilando entre 14ºC e 27ºC.

