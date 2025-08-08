Morador de Anápolis toma medida extrema para receber dívida de R$ 250

PM foi acionada para atender a ocorrência se deparando com o pior no bairro da região Centro-Norte da cidade

Paulo Roberto Belém - 08 de agosto de 2025

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada no final da manhã desta sexta-feira (08) para atender uma ocorrência de agressão partida de um homem, de idade não divulgada, que agrediu outro, de 31 anos, por uma dívida de R$ 250, em Anápolis.

De acordo com o apurado pela corporação, a vítima teria sido surpreendida quando andava pela Rua Argentina, uma das mais conhecidas do bairro Boa Vista, com socos na cabeça. Caindo no chão, ele teria recebido, ainda, pisões na cabeça.

Após as agressões, o suspeito teria tomado da mão do homem caído um par de tênis e uma caixinha de som, que a vítima teria comprado com o dinheiro de um auxílio recebido momentos antes.

Aos militares, o agredido negou dever o agressor. Ele ainda informou que portava uma faca que o suspeito pegou da cintura dele, quando foi jogado ao chão.

Contrapondo-o, a outra parte justificou que tomou a medida extrema, pegando para si os objetos, para compensar a suposta dívida de R$ 250.

Ferido na cabeça e em um dos dedos, o suposto devedor negou o atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros acionada para prestar atendimento no local.

Assim que a situação foi apaziguada, por ter havido a agressão e por ainda haver o conflito, ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis. Lá, a autoridade policial decidiu enquadrar o agressor por agressão dolosa.

