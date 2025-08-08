Moradores de Aparecida de Goiânia levam bolada após acertarem dezenas na Quina

Aposta foi feita na modalidade de bolão, dividida em quatro cotas

ganhadores da Quina de São João
Imagem ilustrativa de fila em agência da Caixa (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Nenhuma aposta do país levou a bolada cheia do concurso 6794 da Quina sorteado pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (07).

Apesar disso, alguns moradores de Goiás conseguiram cravar cinco das dezenas e abocanharam parte do montante.

A aposta foi realizada no município de Aparecida de Goiânia, na Loteria Milionária e no formato de bolão, dividido em quatro cotas. O jogo rendeu, aos sortudos, a quantia de R$ 24.461,53.

Os números sorteados foram 01 – 24 – 30 – 62 71.

Como concorrer

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também estão disponíveis.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com esta opção.

Mas o valor máximo de jogar nesta loteria pode chegar ao total de R$ 6.006 se o apostador desejar marcar o total de 15 números em um único jogo da Quina.

