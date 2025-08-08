Moradores de Aparecida de Goiânia levam bolada após acertarem dezenas na Quina

Aposta foi feita na modalidade de bolão, dividida em quatro cotas

Davi Galvão - 08 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de fila em agência da Caixa (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Nenhuma aposta do país levou a bolada cheia do concurso 6794 da Quina sorteado pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (07).

Apesar disso, alguns moradores de Goiás conseguiram cravar cinco das dezenas e abocanharam parte do montante.

A aposta foi realizada no município de Aparecida de Goiânia, na Loteria Milionária e no formato de bolão, dividido em quatro cotas. O jogo rendeu, aos sortudos, a quantia de R$ 24.461,53.

Os números sorteados foram 01 – 24 – 30 – 62 – 71.

Como concorrer

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também estão disponíveis.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com esta opção.

Mas o valor máximo de jogar nesta loteria pode chegar ao total de R$ 6.006 se o apostador desejar marcar o total de 15 números em um único jogo da Quina.

