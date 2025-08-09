6 bares alternativos para curtir Goiânia além do sertanejo

Opções com personalidade, música variada e preços justos para sair da mesmice.

Anna Júlia Steckelberg - 09 de agosto de 2025

Yolo Beer Garden. (Foto: Reprodução)

Goiânia é plural, e não se resume ao sertanejo em alto-volume. Se você quer fugir da trilha certeira e descobrir bares com personalidade, música diferente, boa conversa e atmosfera descolada, sem pagar caríssimo, esta seleção mostra que há vida além do “toma no Kuka” da cidade.

Com base em avaliações atualizadas e opiniões locais autênticas, apresentamos seis espaços que oferecem experiências únicas: do pub temático à beer garden, com música alternativa, ambiente verde ou programação variada. Sem generalizações: cada lugar tem cara própria e encanta por motivos reais.

1. Quintal do Já Já

O Quintal do Já Já é frequentemente citado por moradores como ponto informal, com ambiente ao ar livre e clima descontraído.

Frequentadores elogiam a boa música, petiscos simples e um quintal acolhedor para aquele encontro tranquilo com amigos. Ideal para quem busca conversas longas ao som de um bom samba.

2. Yolo Beer Garden

Localizado no Setor Sul, o Yolo Beer Garden se define como beer garden e coworking sustentável, com quintal arejado, piscina no centro e decoração criativa trazendo verde ao cenário urbano.

A proposta une cervejas artesanais (mesmo que limitadas), petiscos e cocktails, além de shows ao vivo e DJs pontuais. Com nota média de 4,1/5 e ambiente visualmente atraente, agrada quem busca experiência moderninha com preço justo.

3. Moi

O Moi Bar aparece em listas de lugares “legalize” para curtir sem incomodar, o termo local se refere à liberdade e ausência de julgamentos, especialmente para públicos LGBTQIA+ e alternativos.

Frequentado por quem busca ambientes mais livres, com música variada e sem foco em sertanejo, o Moi tem apelo em comunidades que valorizam inclusão e sociabilidade fluida.

4. Taberna Music Pub

O Taberna se inspira em pubs medievais com shows ao vivo, decoração temática e culinária diversa: hambúrgueres, escondidinhos e porções variadas. Ideal para quem quer boa música (de pop a rock), menu criativo e ambiente que mistura o rústico com o acolhedor.

Frequentadores relatam acervo musical e atendimento acolhedor, sem o agito massificado das grandes casas sertanejas.

5. Vikings Pub

Definitivamente o oásis rock’n’roll em meio à capital do sertanejo.

Inspirado na cultura viking, o Vikings Pub tem decoração com escudos, espadas e clima temático que transporta quem entra. Cervejas artesanais, hambúrgueres robustos e shows ao vivo de rock fazem sucesso, especialmente entre os que buscam música de qualidade com público fiel.

Embora espaço seja apertado e o local lotado em horários de pico, muitos recomendam reservar mesa e chegar cedo.

6. Mercado da 74

Embora mais conhecido como ponto gastronômico multicultural, o Mercado da 74 abriga eventos musicais alternativos, pop-up pubs e bares indoor com programação variada, de jazz a indie ou bossa.

Visitantes destacam a diversidade de estilos e a informalidade criativa, além de opções de comida e bebida variadas, em ambiente colaborativo e cultural. É ideal para quem quer sair da zona de conforto sonora sem cair no mainstream.

