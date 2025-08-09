Franquia nascida em Goiânia anuncia investimento e expansão nacional
Empresária também revelou que pretender testar dois novos métodos na capital para alívio de cólicas e ansiedade
A rede goiana de franquias Fast Massagem, voltada para o segmento de bem-estar e criadora de métodos próprios de massagem, vai ampliar a presença no mercado com sete novas unidades até o fim de 2025. Atualmente, a marca já opera com sete lojas em funcionamento.
Segundo a fundadora, Mayra Morais, duas dessas inaugurações serão em Goiânia, nos bairros Jardim Europa e Alphaville Flamboyant.
As demais estão previstas para Itumbiara (GO), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), com outras aberturas já no cronograma.
Com 23 franquias já vendidas em diversos estados, a rede avança para alcançar 40 unidades até o final do ano.
Mayra, que participa diretamente do treinamento das equipes, é responsável pelo desenvolvimento das 22 técnicas exclusivas oferecidas pela empresa.
Ela planeja testar, ainda este ano, dois novos métodos na unidade matriz no Setor Marista, em Goiânia — um voltado ao alívio de cólicas e outro para ansiedade, com foco na região da cabeça e pescoço.
Natural de Paraúna (GO), a empresária iniciou a trajetória na estética há 13 anos, após abandonar o curso de enfermagem.
Hoje, a loja principal atende entre 900 e 1.100 clientes por mês e a rede oferece três formatos de franquia, com investimentos que variam de R$ 200 mil a R$ 300 mil.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!
*Com informações do portal Empreender em Goiás