Franquia nascida em Goiânia anuncia investimento e expansão nacional

Empresária também revelou que pretender testar dois novos métodos na capital para alívio de cólicas e ansiedade

Davi Galvão
Mesa de massagens da Fast Massagem. (Foto: Divulgação)
Mesa de massagens da Fast Massagem. (Foto: Divulgação)

A rede goiana de franquias Fast Massagem, voltada para o segmento de bem-estar e criadora de métodos próprios de massagem, vai ampliar a presença no mercado com sete novas unidades até o fim de 2025. Atualmente, a marca já opera com sete lojas em funcionamento.

Segundo a fundadora, Mayra Morais, duas dessas inaugurações serão em Goiânia, nos bairros Jardim Europa e Alphaville Flamboyant.

As demais estão previstas para Itumbiara (GO), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), com outras aberturas já no cronograma.

Com 23 franquias já vendidas em diversos estados, a rede avança para alcançar 40 unidades até o final do ano.

Mayra, que participa diretamente do treinamento das equipes, é responsável pelo desenvolvimento das 22 técnicas exclusivas oferecidas pela empresa.

Ela planeja testar, ainda este ano, dois novos métodos na unidade matriz no Setor Marista, em Goiânia — um voltado ao alívio de cólicas e outro para ansiedade, com foco na região da cabeça e pescoço.

Natural de Paraúna (GO), a empresária iniciou a trajetória na estética há 13 anos, após abandonar o curso de enfermagem.

Hoje, a loja principal atende entre 900 e 1.100 clientes por mês e a rede oferece três formatos de franquia, com investimentos que variam de R$ 200 mil a R$ 300 mil.

*Com informações do portal Empreender em Goiás

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

