Preso um dos suspeitos de assassinar jovem no Recanto do Sol

Antes de morrer, vítima conseguiu identificar os responsáveis pelo crime

Davi Galvão Davi Galvão -
Suspeito foi preso e confessou participação no homicídio. (Foto: Reprodução)
Suspeito foi preso e confessou participação no homicídio. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu, neste sábado (09), um dos suspeitos de participação no homicídio de Jéssica Francisca Gomes, ocorrido no bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

A vítima, de 27 anos foi atingida por um golpe de arma branca no tórax e, antes de morrer, chegou a relatar a identidade dos autores. O crime aconteceu no último sábado (02).

Durante a Operação Impacto 2025, coordenada pela PM, foi possível obter o paradeiro de um dos suspeitos, que foi localizado durante patrulhamento no Residencial Flamboyant.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu para um matagal e entrou em um imóvel aparentemente abandonado. Os policiais fizeram incursão no local e encontraram o suspeito escondido em um dos cômodos.

Durante a abordagem, ele confessou ter estado na cena do crime e disse que chegou a procurar um advogado para se apresentar à Polícia Civil (PC), mas desistiu com medo de ser preso.

Ele foi detido e levado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias