Preso um dos suspeitos de assassinar jovem no Recanto do Sol

Antes de morrer, vítima conseguiu identificar os responsáveis pelo crime

Davi Galvão - 09 de agosto de 2025

Suspeito foi preso e confessou participação no homicídio. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu, neste sábado (09), um dos suspeitos de participação no homicídio de Jéssica Francisca Gomes, ocorrido no bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

A vítima, de 27 anos foi atingida por um golpe de arma branca no tórax e, antes de morrer, chegou a relatar a identidade dos autores. O crime aconteceu no último sábado (02).

Durante a Operação Impacto 2025, coordenada pela PM, foi possível obter o paradeiro de um dos suspeitos, que foi localizado durante patrulhamento no Residencial Flamboyant.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu para um matagal e entrou em um imóvel aparentemente abandonado. Os policiais fizeram incursão no local e encontraram o suspeito escondido em um dos cômodos.

Durante a abordagem, ele confessou ter estado na cena do crime e disse que chegou a procurar um advogado para se apresentar à Polícia Civil (PC), mas desistiu com medo de ser preso.

Ele foi detido e levado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!