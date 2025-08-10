Conheça a cidade que já foi “mãe” de Anápolis, Goiânia e outros municípios

Município, que guarda um passado grandioso, foi responsável pela origem administrativa de boa parte de Goiás

Anna Júlia Steckelberg - 10 de agosto de 2025

Visão da Rua do Lazer, em Pirenópolis (Foto: Reprodução/YouTube)

Pouca gente sabe, mas a charmosa Pirenópolis, conhecida atualmente por seu turismo e tradições culturais, já foi a cidade mais influente de Goiás.

No passado, seu território abrangia áreas que hoje correspondem a dezenas de municípios, incluindo Anápolis e até mesmo Goiânia.

Fundada em 1727 com o nome de Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, a cidade surgiu durante o ciclo do ouro e rapidamente se tornou um centro político e econômico.

Suas decisões administrativas influenciavam diretamente a vida de milhares de pessoas espalhadas por uma vasta região.

Além da força econômica, Pirenópolis também foi pioneira na cultura. Em 1830, sediou a publicação do primeiro jornal do Centro-Oeste, o Matutina Meiapontense, que funcionava como diário oficial das províncias de Goiás e Mato Grosso.

Foi também berço de importantes manifestações religiosas, musicais e arquitetônicas que permanecem vivas até hoje.

Com o passar do tempo, o crescimento populacional e a reorganização política do estado levaram à emancipação de várias localidades. Anápolis, por exemplo, fazia parte da Intendência de Meia Ponte até conquistar sua independência administrativa em 1892. O mesmo ocorreu com outras cidades, como Jaraguá e Corumbá de Goiás.

A decadência da mineração no século XIX fez Pirenópolis perder parte de sua influência, mas a cidade se reinventou. O nome atual foi adotado oficialmente em 1890, em homenagem à Serra dos Pirineus.

A partir da década de 1970, o turismo ganhou força, atraído pelas cachoeiras, festas tradicionais e o patrimônio arquitetônico, que em 1989 foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Hoje, Pirenópolis é um dos destinos turísticos mais visitados do estado. Mas por trás das ruas de pedra e casarões coloniais, há uma história grandiosa de quando a cidade foi, de fato, a “mãe” de Goiás.

