Trem da Ferrovia Norte-Sul é filmado cruzando Goiás e chama atenção: “Olha que incrível”

Vídeo mostra composição passando pela região do Cedro e desperta curiosidade sobre a ferrovia que conecta estado aos principais portos do país

Além de impressionar moradores, passagem do trem relembra os cinco anos de operação da Malha Central, administrada pela Rumo. (Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Um vídeo publicado pelo influenciador Thiago Lucarini voltou a chamar atenção para uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil: a Ferrovia Norte-Sul. O registro mostra uma longa composição cruzando a região do povoado do Cedro, em Trindade, nesta sexta-feira (24), impressionando pela extensão do trem.

Na gravação, Thiago comemora o momento.

“Hoje aqui em Trindade, 24 de julho. Vou pegar o trem passando aqui perto do Cedro. Olha que incrível. É a segunda vez que eu consigo pegar esse trem”, afirma.

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O vídeo rapidamente recebeu comentários de curiosos querendo saber como é possível descobrir o horário de passagem da composição.

A resposta do influenciador, porém, foi bem-humorada.

“Aí é que tá, eu não sei, foi pura cagada”, escreveu.

Embora para muitos ainda seja uma novidade ver um trem dessa dimensão cruzando Goiás, a Ferrovia Norte-Sul já opera comercialmente no chamado Tramo Central, administrado pela concessionária Rumo.

A história da ferrovia começou ainda na década de 1980, mas somente após quase 40 anos de obras o corredor foi concluído integralmente. Hoje, a Malha Central conecta Porto Nacional (TO) a Estrela d’Oeste (SP), integrando a Norte-Sul à malha ferroviária paulista e ampliando o escoamento da produção do Centro-Oeste até os portos brasileiros.

Desde que assumiu a concessão do trecho, em 2019, a Rumo colocou em operação etapas importantes da ferrovia. O primeiro trecho operacional foi inaugurado em 2021, entre São Simão (GO) e Estrela d’Oeste (SP). Em seguida vieram a conclusão da ferrovia até Porto Nacional, em 2023, e a inauguração dos grandes terminais ferroviários de Alvorada (TO) e Rio Verde (GO), em 2024.

Cinco anos após o início das operações da concessionária, a empresa destaca que a Malha Central já se consolidou como um dos principais corredores logísticos do agronegócio brasileiro, movimentando milhões de toneladas de grãos e farelo de soja todos os anos.

Confira o momento:

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