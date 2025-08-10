Incêndio toma conta de tubulações de condomínio da MRV, em Anápolis
Corpo de Bombeiros já está no local controlando a situação
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio de grandes proporções no Bairro de Lourdes, em Anápolis, na tarde deste domingo (10).
O fogo atingiu tubulações de PVC localizadas na parte externa do Condomínio Arcos do Jardim, da construtora MRV. O edifício está em fase final de obras na Avenida Patriarca, principal via que corta o setor.
As chamas se alastraram rapidamente e assustaram moradores, ficando tão intensas que a fumaça preta pôde ser vista em diversos pontos da cidade.
Registros feitos por vizinhos, compartilhados em grupos de WhatsApp, mostram a dimensão do incêndio. Nas proximidades, testemunhas teriam visto até mesmo labaredas saindo de um dos prédios.
Apesar disso, o fogo não se espalhou para residências próximas. Vale ressaltar que, por conta do material inflamável, a fumaça que saiu dessas chamas é tóxica – o que explica a coloração forte.
O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de comunicação da MRV Goiás, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.
