Prédio em Goiânia terá robô que entrega encomendas direto na porta dos apartamentos

Empreendimento de luxo promete entregar conjunto de soluções inteligentes, três pavimentos de áreas de lazer e unidades de até 485 m²

Thiago Alonso - 19 de julho de 2025

Robô de luxo será ‘funcionário’ do empreendimento. (Foto: Divulgação/Séren Incorporadora)

Quem mora em prédio sabe a dificuldade — e às vezes preguiça — que é precisar descer até a portaria para buscar um pedido ou encomenda. Mas já imaginou se alguém pudesse levar isso até a porta do apartamento? Ou melhor, e se um robô fizesse isso?

Essa é a proposta de um novo edifício de luxo que será inaugurado em Goiânia, o Séren Hausen, empreendimento da Séren Incorporadora, em parceria com a ImobHub Incorporadora, que será localizado no Setor Marista.

O conjunto, que por si só já impressiona pelo alto padrão, promete entregar um conjunto de soluções inteligentes para os moradores que, é claro, tem como um dos carros-chefes o ‘delivery com humanoide’.

Quem vê assim logo pensa em uma cena de revolução das máquinas, mas nem tudo é tão dramático, muito pelo contrário: o robô tem um design bastante amigável, com perninhas compridas, uma tela no rosto, um corpinho quase humano, além de mãos para pegar as encomendas.

Aliado a ele, todo o edifício conta com tudo de mais avançado que a Séren Solutions pode oferecer: Unidade de Tratamento de Ar (UTA), que garante a qualidade do ar em todos os ambientes internos; a churrasqueira híbrida a carvão e gás; a aspiração central com mangueira retrátil; e os guarda-corpos em vidro autoprotante, que ampliam a sensação de integração entre os espaços internos e as amplas varandas.

Os apartamentos também são outro atrativo, com unidades entre 204 m² e 485 m², além de lazer completo distribuído em três pavimentos, arquitetura inspirada nas varandas francesas.

Para garantir todo esse conjunto — incluindo o robozinho amigável —, os moradores precisam desembolsar uma boa grana, sendo que as unidades podem ser adquiridas por valores que vão de R$ 3,1 milhões a R$ 6 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!